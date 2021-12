Qual a música de Cazuza que marcou a sua vida?

Dono de sucessos que marcam gerações, Cazuza completa 25 anos de sua morte nesta terça-feira, 7. Considerado um dos maiores compositores da música brasileira, ele ficou conhecido como vocalista e principal letrista da banda Barão Vermelho, ao lado de Frejat, que assumiu os vocais após Cazuza seguir carreira solo.

Dentre muitas as composições famosas junto ao Barão Vermelho estão "Todo Amor que Houver Nessa Vida", "Pro Dia Nascer Feliz" e "Bete Balanço" .

Já em carreira solo, Cazuza fez parcerias com nomes como Leoni e Bebel Gilberto e emplacou hits como "Exagerado", "Codinome Beija-Flor", "Ideologia", "Brasil", "Faz Parte Do Meu Show", "O Tempo Não Para" e "Eu Preciso Dizer Que Te Amo" e "O Nosso Amor a Gente Inventa".

Na semana passada, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou a lista com as dez músicas mais tocadas do artista, assim como as dez mais regravadas ao longo desses anos.

Agora ouça e responda a esquete (no final da página) dizendo qual dessas músicas marcou algum momento em sua vida.

1. Exagerado (Cazuza/Leoni/Ezequiel Neves)

2. Bete balanço (Cazuza/Frejat)

3. Malandragem (Cazuza/Frejat)

4. Codinome beija-flor (Cazuza/Ezequiel Neves/Reinaldo Arias)

5. Pro dia nascer feliz (Cazuza/Frejat)

6. O tempo não para (Cazuza/Arnaldo Brandão)

7. Faz parte do meu show (Cazuza/Renato Ladeira)

8. Maior abandonado (Cazuza/Frejat)

9. Preciso dizer que te amo (Cazuza/Dé Palmeira/Bebel)

