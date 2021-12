Quadrilha Asa Branca, do bairro do Cabula, ganha concurso no Arraiá da Capitá

Depois de muito arrasta-pé no salão, o título de campeã do Concurso de Quadrilhas da 19ª edição do Arraiá da Capitá foi para a veterana Asa Branca, representante do bairro do Cabula. A equipe se apresentou neste sábado, 29, e leva para casa, além do troféu, o prêmio de R$ 3 mil. O segundo e terceiro lugar foram para as quadrilhas Balancê, de Madre de Deus, e Quadrilhão, da capital baiana, respectivamente.

Quadrilha Asa Branca representa o bairro do Cabula

Essa é a quinta vez que a Asa Branca consegue a primeira colocação no evento, recompensando a dedicação e o trabalho dos 48 dançarinos e de toda a turma que encantou o público. As vitórias anteriores foram nos anos de 1990, 2000, 2008 e 2009. Em seus 18 anos de trajetória, Asa Branca acumula 36 títulos em competições no interior do Estado e na capital.

O presidente da quadrilha, Alexandre Marcos Chaves, não escondeu a emoção após saber do resultado. “O prêmio vem como um reconhecimento pelo grande esforço de todo o grupo e pelas noites perdidas. Trabalhamos juntos e conseguimos chegar até aqui”.

Sobre o fato de vencer pela quinta vez o Arraiá, Alexandre diz que nunca foi uma competição fácil: “Os títulos do Arraiá sempre fora muito sofridos, nunca subestimamos nenhuma das concorrentes. Porém, sempre que participamos, nos esforçamos ao máximo para ganhar. Acho que é por conta deste estímulo que sempre procuramos trazer algo ainda melhor”, declarou.

Reconhecimento – Além do título de campeã, a Asa Branca também ganhou os prêmios nas categorias de Melhor Figurino, Melhor Tema e Melhor Coreografia. A quadrilha dançou no salão ao som do tema “Balaio Junino: os ingredientes para se fazer uma grande festa de São João”, contado pela figura de uma retirante que ao ganhar um balaio em um sorteio e degustar as iguarias típicas ia lembrando da sua vida passada no sertão nordestino.

Equipe da Balancê faturou o prêmio de R$ 2.700

O vice-campeonato ficou com a quadrilha Balancê. O prêmio de R$ 2.700 foi conseguido depois de terem investido em um figurino diferenciado e muito bem trabalhado. Eles também levaram o troféu na categoria de Melhor Marcador – o cidadão, por sinal, nem foi receber o troféu, pois desmaiou de emoção ao saber da notícia.

O terceiro lugar na competição acabou com a quadrilha Quadrilhão, que faturou a quantia de R$ 2.500. Para o quarto e quinto lugar, “Cia do Forró” e “Renovação do Forró”, ambas de Feira de Santana, couberam os prêmios de R$ 2.300 e R$ 2 mil.

Terceira posição ficou com a quadrilha Quadrilhão

