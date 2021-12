Público poderá criar peças para exibição na Bienal da Bahia

A Ação Mural Aberto é uma das propostas da 3ª Bienal da Bahia, que acontece em Salvador de 29 de maio a 7 de setembro. O público pode participar gratuitamente do trabalho de criação coletiva, tendo ou não experiência artística, inclusive crianças a partir de sete anos de idade. Para tal, basta comparecer ao galpão de oficinas do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), no Solar do Unhão, às segundas-feiras entre 8 e 12 horas.

O trabalho coletivo vai resultar em um grande mural cerâmico a ser instalado em área externa do museu, sob coordenação da professora e ceramista Hilda Salomão.

Não se trata de uma oficina, mas de uma ação artística que pretende envolver todo o tipo de público, em conformidade com o próprio espírito aglutinador e múltiplo da Bienal da Bahia.

O interessado terá à disposição, gratuitamente, uma quantidade de argila suficiente para produzir uma peça, com criação livre, no tamanho 20 x 20 cm. Uma vez produzida, a peça vai ao forno apropriado.

adblock ativo