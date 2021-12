Público lota show do Los Hermanos em Salvador

Congestionamento na avenida Paralela é cena corriqueira. Mas o motivo do engarrafamento da noite desta segunda-feira, 12, não era o retorno de quem foi curtir a folga fora da cidade. A razão da grande movimentação nas imediações do Wet'n Wild era o show da banda Los Hermanos, que conseguiu atrair um público surpreendente para um fim de feriadão.

Se quisesse, o vocalista Marcelo Camelo poderia ter ficado calado durante todo o show e, ainda assim, a execução do set-list estaria garantida. Isso porque os fãs arrebataram o repertório num coro ensurdecedor desde os primeiros versos de "O Vencedor", que abriu a apresentação do grupo às 20 horas em ponto.

"Retrato pra Iaiá", "Além do que se vê", "Todo Carnaval tem seu fim", "O Vento", "Do sétimo andar" e "Samba a dois" foram engatadas logo na sequência, sempre com a participação vigorosa de uma platéia eufórica. Sem exagero, era como ver integrantes de uma seita religiosa em êxtase diante de seu messias.

Antes de nascer

Para entender melhor a relação dos fãs da Los Hemanos com a banda, é preciso conversar com pessoas como a psicóloga Laís Marques, de 29 anos. Ao lado do marido, o engenheiro mecânico Rafael Guimarães, de 31, ela preferiu o camarote para curtir o show com mais tranquilidade.

A razão da escolha foi Bernardo, que ainda está para nascer. "Quando ouvimos falar que ia ter o show, sabíamos que na época eu estaria com um barrigão, mas compramos logo os ingressos. A banda marcou nossa história desde a adolescência", revela a grávida de sete meses.

Quanto à música preferida, ela não tem dúvida: "Último romance!", diz logo. A canção é tão significativa para o casal que foi escolhida para substituir a marcha nupcial no casamento, realizado em 2012, ano em que a banda havia se apresentado em Salvador pela última vez.

Primeira viagem

Para os olhos e ouvidos da estudante Isabela Quintella, de 15 anos, tudo era novo. Ela estava pela primeira vez diante da banda com a qual esbarrou acidentalmente, na internet, há apenas um ano.

"A primeira música que veio foi 'Morena', que é a minha preferida", contou a menina, que nasceu em 2000 e nem chegou a acompanhar a febre "Ana Júlia", hit de 1999 que apareceu no repertório no final do show.

Isabela aproveitou pra contar que outros 34 colegas da escola também estavam no Wet'n Wild enquanto ela dava entrevista. Foram todos em caravana, do bairro de Cajazeiras.

Sorte grande

Já a estudante de psicologia Roberta Arditti, de 24 anos, tinha um motivo a mais para comemorar. Ela e mais três amigas foram convidadas para o show pelos próprios integrantes da banda, com quem cruzaram casualmente quando foram comer um acarajé de Cira, no Rio Vermelho.

"Abordei Amarante [Rodrigo Amarante, guitarrista] chorando, estava muito emocionada de poder conhecê-los", revelou a moça, que veio de Aracaju para passar o feriadão em Salvador só por causa do show. "Um par", ele confessa, é a música da banda que mais toca seu coração.

