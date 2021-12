Público lota espaço na volta do Jam no MAM

O sol ainda se despedia no horizonte no fim da tarde deste sábado, 12, quando soaram os primeiros acordes de "A child is born", executados pela Banda Jam no MAM, para deleite de centenas de espectadores, no cenário único oferecido pelo pátio do Solar do Unhão, na Avenida Contorno. O público afluiu em massa e encheu o espaço livre, com a retomada das apresentações ocorrida após breve suspensão no último dia cinco de março, enquanto era concluído contrato com o novo patrocinador.

Os músicos dedicaram "A child is born" (Thad Jones e Alec Wilder), um clássico do jazz, ao percussionista Josino Eduardo Santos Rodrigues, 35 anos, assassinado por traficantes no dia 6, em Brotas, e que já havia trabalhado com muitos deles. Eles também dedicaram a música à filha de um colega que nasceu na última semana. A banda iniciou em seguida "A tristeza" (Tom Jobim e Vinícius de Moraes), sendo várias aplaudidos durante os solos dos instrumentistas.

A coordenadora geral do projeto, Cassandra Póvoas, disse que o projeto que acontece aos sábados, das 18 às 21 horas, tem direção musical do baterista Ivan Huol que criou as jam sessions no MAM-BA, além de ter uma extensa e premiada carreira musical, incluindo o conceituado Grupo Garagem, do qual também fazem parte Ivan Bastos e Rowney Scott.

Eles integram a banda base do JAM no MAM, juntamente com os destacados instrumentistas André Becker, Bruno Aranha, Gabi Guedes, Joatan Nascimento, Orlando Costa e Paulo Mutti. Durante as apresentações da banda, músicos que estão na plateia são convidados para participar da jam session.

Ela explicou que as oito próximas sessões do projeto serão patrocinadas pela Secretaria de Turismo do Governo do Estado da Bahia, com apoio institucional do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e Governo do Estado da Bahia.

O JAM no MAM é a continuação das jam sessions realizadas entre 1993 e 2001 no MAM-BA, e teve inicio em 2007. Até agora aconteceram 417 apresentações para um público de 545 mil espectadores, informou Cassandra Póvoas. Segundo o coordenador de produção do JAM no MAM, Actio Filho, o público médio das apresentações é de 1.500 pessoas, mas diante do fluxo observado neste sábado, ele admitiu que este número pode ter chegado a 2 mil pessoas.

