Público decide e Marcelo Dourado ganha "Poder Supremo" no BBB 10

O público votou e escolheu Marcelo Dourado para receber o 'Poder Supremo' na casa do Big Brother Brasil 10. Com 24% dos votos, o lutador terá o direito de interferir no voto do líder, no Big Fone, no Anjo e na votação da casa. O "prêmio" poderá ser usado nesta ou a próxima semana.



O segundo mais votado para ganhar o prêmio foi o maquiador Dicesar, com 10% dos votos computados. Em terceiro lugar ficou Tessália, com 8%.

