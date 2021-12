Psy: novo clipe já teve mais de 58 milhões de visualizações

"Gentleman", a nova música com que o cantor Psy pretende repetir o sucesso de "Gangnam Style", superou nesta segunda-feira os 50 milhões de reproduções no portal de vídeos Youtube, três dias após ser lançado no mundo todo.

O novo trabalho do rapper sul-coreano, cujas visualizações continuam subindo subindo após passar de 58 milhões, apresenta uma sátira sobre um homem vulgar que se define como um "gentleman" (cavalheiro).

Desde que na sexta-feira passada foi lançada em 120 países,"Gentleman" ficou no primeiro lugar na lista de downloads de iTunes de 16 mercados nacionais, como a Bélgica, a Tailândia e Cingapura.

O novo single, que aposta mais nos termos em inglês e menos em coreano em comparação com "Gangnam Style", tem ritmo e bases eletrônicas parecidos com os da música com que o sul-coreano, antes um músico desconhecido no exterior e com uma modesta popularidade em seu próprio país, foi alçado à fama mundial.

O cantor sul-coreano começará em breve uma turnê internacional para promover seu novo vídeo, e deu uma amostra em Seul no sábado passado, com um show assistido por 50 mil pessoas.

Psy, cujo nome real é Park Jae-sang, se tornou um ídolo nacional na Coreia do Sul depois que "Gangnam Style" alcançou o maior número de reproduções da história do Youtube, algo até então impensável para uma música em coreano.

Após dar a volta ao mundo através da rede com o hit-chiclete e divertidas imagens, o clipe de Gangnam Style bateu em dezembro do ano passado a marca de 1 bilhão de reproduções - e hoje já passa de 1,52 bilhão.

<VIDEO ID=1318378/>

