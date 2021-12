Psirico recebe Russo Passapusso em festa no Clube Fantoches

A banda Psirico vai comandar o Quinta Sem Salto de Verão, que será nesta quinta-feira, 15, às 21h, no Clube Fantoches de Salvador. Na noite, a banda comandada por Márcio Victor, vai receber como convidados Russo Passapusso e Vandal.

A noite ainda vai ter a a discotecagem ser do residente DJ Mauro Telefunksoul, a abertura da casa vai ser feita pelo grupo Bitgaboott, uma banda que vem do Candeal, contagiando a cidade com seu som inovador.

Antes de entrar no evento, a galera poderá ir "esquentando" pelas ruas do Largo, ao som de uma banda de sopro e algumas surpresas. Haverá também uma Vila Gourmet com Food Trucks, desde às 21h, quando os portões serão abertos.

Os ingressos custam a partir de R$ 30 e estão à venda no Sympla.

