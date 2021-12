Psirico recebe Ivete Sangalo e Olodum no ensaio desta quinta-feira

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música



Ivete Sangalo e a banda Olodum são os convidados do ensaio de verão do grupo de pagode Psirico nesta quinta-feira, 20, no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela, a partir das 20 horas. A abertura da festa, comandada pelo vocalista Márcio Victor, fica por conta da apresentação da banda baiana Caldeirão.



Os ingressos para o evento já começaram a ser vendidos. Os bilhetes custam R$ 70 (camarote Psirico), R$ 30 (pista feminino) e R$ 40 (pista masculino) e podem ser adquiridos nos Balcões dos shoppings.

