Psirico faz arrastão na festa de Yemanjá, nesta terça

O grupo de pagode Psirico vai comandar, mais uma vez, um arrastão na Festa de Yemnajá nesta terça-feira, 02. Neste ano, serão mais de 100 percussionistas, uma ala das baianas e um mini-trio para animar a festa da banda para o público que for homenagear a rainha do mar no Rio Vermelho.

O vocalista do Psirico, Márcio Vitor, pede para as pessoas que forem ao arrastão levem flores para as oferendas e se vistam de branco e azul, as cores de Yemanjá. "Estou muito feliz em realizar este sonho novamente. Precisamos manter acesa a nossa tradição das festas de largo, vamos juntos homenagear Yemanjá com muita música e alegria!", disse o cantor.

Neste ano, o cortejo está programado para sair às 11 horas nas proximidades do Largo de Santana, local onde são deixados os presentes para Yemanjá. O repertório terá canções no estilo samba-pop-percussivo, com influências também da música africana, como os ritmos semba e kuduro.



Durante a passagem pelas ruas do Rio Vermelho, Márcio Victor ainda vai apresentar cânticos do culto afro-brasileiro.

