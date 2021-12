Psirico encerra Festival de Verão ao lado de ator global

A banda Psirico encerrou a 15ª edição do Festival de Verão de Salvador no palco principal, na madrugada deste domingo, 20. O vocalista Márcio Victor chamou atenção com o figurino feito pela estilista Valéria Kaveski. No repertório, a banda relembrou sucessos como 'Arerê Geral', 'Bate Cabelo','Cole Na Corda' 'Chupeta', 'Sou periferia' e 'Firme e Forte'. O vocalista ainda agitou o público ensinando os passos de 'A zoadinha do amor'.

Grande vencedor da Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, o ator Rodrigo Simas, estrela da novelinha teen Malhação, voltou a mostrar que tem jeito para a dança e levou as meninas ao delírio. O artista subiu no palco da banda Psirico e exibiu o seu rebolado na música Dançation.

Após o show, Márcio desceu do palco e comandou um arrastão junto com o público.

Otto e Diamba - O cantor Otto levou toda energia para o Estúdio do Som no último dia do Festival de Verão Salvador 2013. O cantor pernambucano jogou água mineral no próprio corpo e tirou a camisa em seguida, sendo ovacionado pelos fãs. O artista apresentou o show baseado no seu mais novo disco, intitulado 'The Moon 1111' e cantou a canção mais esperada pelo público, 'Ela falava' .

A Diamba também se apresentou no palco Estúdio do Som no último dia do Festival. O vocalista do grupo, Duda Sapúlveda, reverenciou Bob Marley, ícone do reggae e até beijou uma foto do artista levada por um fã que estava na plateia.

