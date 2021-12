Psirico e Timbalada anunciam ensaios de verão

Timbalada e Psirico anunciaram o início dos seus ensaios de verão em Salvador. Enquanto a fãs de Márcio Victor podem começar a contagem regressiva para o começo dos shows no dia 16 de dezembro, no Bahia Café Hall (Paralela), os timbaleiros entram em cena dia 5 de dezembro, no Museu du Ritmo (Comércio).







Pagode – Já a nação psiriqueira começa seus ensaios sempre às quintas-feiras, a partir do dia 16 de dezembro. “Chegou a hora! Quero todo mundo colado nos ensaios do Psi, vamos fazer bonito esse ano também, aquecer para o Carnaval!”, convidou o líder da grupo, Márcio Victor, por meio de nota oficial.



O grupo investe este ano na música Chupeta, que já começa a fazer sucesso entre a turma pagodeira. A previsão é de que, a cada ensaio, o grupo tenha um convidado especial no palco.







Serviço



O que: Ensaio da Timbalada

Data: 05 de dezembro

Local: Museu du Ritmo, no Comércio

Horário: abertura dos portões às 18 horas

Ingressos: R$70 (pista) e R$150 (camarote)

Venda: Alameda Benevento, nº 81, Pituba

Mais informações: (71) 3354-2747



O que: Ensaios de Verão do Psirico

Local: Bahia Café Hall, Paralela

Horário: 20 horas

Ingressos:

Camarote Psirico - R$ 60

Pista Feminino - R$ 25

Pista Masculino - R$ 30

Vendas: Balcões dos shoppings

Mais informações: (71) 2107-5555

