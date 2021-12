Próximo ensaio do Harmonia terá 4 horas de show e É O Tchan

A edição da Melhor Segunda-feira do Mundo do dia 30 será para relembrar. O Harmonia do Samba vai apresentar o repertório do show "Harmonia das Antigas", em um show de 4 horas, e ainda terá a banda É O Tchan abrindo a festa. A festa começa a partir das 20h e os ingressos custam R$ 50,00 (Pista) e R$ 80,00 (Camarote) (à venda na Ticketmix, Line Bilheteria, Pida e Balcões de ingressos).

No repertório do Harmonia, músicas que fazem parte do grupo desde 1994 além de sucessos recentes como “Pintou Harmonia”, “Joga o Laço”, “Nova Dança” e “Zoeira”. Já o Tchan, Beto Jamaica e Compadre Washington prometem relembrar grandes sucessos da carreira e que foram grandes incentivadores do início da trajetória do Harmonia, a exemplo de “Melô do Tchan” e “Dança do Bumbum”. Músicas mais atuais como “Bota a Cara no Sol” e “Desafio do Manequim” também farão parte do repertório do show.

