Próximas edições da Feira da Cidade entram no clima junino

As próximas edições da Feira da Cidade acontecem em clima de São João, com direito a comidas típicas, bandeirolas e forró, nos dias 12, 13 e 14 de junho, no canteiro central da avenida Centenário, e nos dias 26, 27 e 28, no Imbuí.

Além do clima junino, outra novidade é a participação do Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB), que oferece estacionamento para 16 bicicletas, além de brindes, como cartões de identificação, apitos e a distribuição da Tira Fina - bike distanciador, que é utilizado como equipamento de segurança para sinalizar a distância entre o carro e o ciclista.

A musicalidade fica por conta da sanfoneira Lívia Matos, que trará canções de Dominguinhos e Luiz Gonzaga para animar o público.



A edição desta semana, acontece nesta sexta-feira, 12, das 17h às 21h, no sábado, 13, das 11h às 20h, e no domingo, 14, das 9h às 19h.

