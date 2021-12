Próxima temporada de 'Black Mirror' chega em dezembro, com episódio interativo

A Netflix está prestes a inovar mais uma vez a forma como seus assinantes consomem filmes e séries com o lançamento de um novo modo interativo, no qual o público escolhe os passos e decisões que serão tomados pelos protagonistas. De acordo com a Bloomberg, Black Mirror será o primeiro título a testar essa tecnologia em um episódio especial de sua quinta temporada, cuja estreia está prevista para dezembro deste ano.

De acordo com a fonte ouvida pela agência, a série, vencedora de um prêmio Emmy este ano como Melhor Minissérie de TV, foi escolhida para o teste exatamente por abordar as implicações sociais e psicológicas de avanços na tecnologia. Anunciada em março deste ano, a quinta temporada já está em fase de pós-produção e deve contar com seis episódios inéditos.

Ainda em junho, a Netflix havia anunciado três títulos originais com a experiência da "TV interativa", todos voltados para o público infantil. Na série animada As aventuras do Gato de Botas, por exemplo, é possível escolher quais os personagens que o protagonista irá enfrentar.

adblock ativo