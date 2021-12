Próxima novela das 18 horas vai reunir elenco consagrado

A próxima novela de Walter Negrão, no horário das 18 horas, na Rede Globo, deve reunir um time de ponta da emissora carioca, segundo informações da coluna de Flávio Ricco, no Uol. A trama, ainda sem nome definido, deve ir ao ar no mês de setembro deste ano.

Juliana Paes, Flávia Alessandra e Edson Celulari devem estar entre os atores da próxima novela de Walter Negrão

Responsável pela direção do folhetin, Marcos Schechtman já fez uma lista com os nomes de atores como Edson Celulari, Lima Duarte, Murilo Rosa, Flávia Alessandra, Nívea Maria, Emilio Orciolo Neto, Juliana Paes, Laura Cardoso e Paola Oliveira.

Paola Oliveira, atualmente, já faz parte do elenco de "Cama de Gato", novela exibida às 18h na Globo. Na história escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, Paola interpreta a vilã Verônica, que acabou sendo presa por tentativa de assassinato e sequestro do marido Gustavo, interpretado por Marcos Palmeiras.

Outro nome cotado é do ator Thiago Lacerda, intérprete do fotógrafo Bruno em "Viver a Vida", de Manoel Carlos. A presença do ator na trama de Walter Negrão ainda não foi confirmada, porque ele já teria dito que daria um tempo dos trabalhos após esta última novela para se dedicar à família. Thiago Lacerda é casado com a também atriz Vanessa Lóes.

