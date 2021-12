Protagonista de "Araguaia" atropela duas pessoas no RJ

A atriz Milena Toscano, protagonista da novela "Araguaia" da Rede Globo com a personagem "Manuela", atropelou duas pessoas na manhã deste sábado, 5. O acidente aconteceu em frente ao Projac, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando a jovem chegava para gravar. De acordo com a Central Globo de Comunicação (CGCom), as duas vítimas foram socorridas para o Hospital Lourenço Jorge e tiveram ferimentos leves.









