Protagonismo de mulheres negras é destaque na Virada Sustentável

Com o tema "O Centro Pulsa - a vida em movimentos", a 3ª edição da Virada Sustentável em Salvador destaca o protagonismo de mulheres negras, reunindo projetos liderados por elas na litratura, cinema, música, moda e mobilidade urbana.

Nos dias 8 e 9 de novembro, o Teatro Vila Velha recebe o projeto Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras, com uma programação que reúne rodas de conversa, debates, recital de poesia, performances, pocket show, oficinas de música, escrita criativa e grafite, prática de yoga, lançamento coletivo de escritoras negras e show da Banda Didá.

Liderada por mulheres negras cineastas, a Mostra Itinerante de Cinemas Negros - Mahomed Bamba (MIMB) debate a luta pela afirmação política da população negra e discute sobre a produção e distribuição do audiovisual, atentando para a necessidade de fomentar o intercâmbio cultural entre produções cinematográficas negras do Brasil e do mundo. Trazendo a exibição de quatro curtas, a programação acontece no dia 9 de novembro, na Garibaldi, e dia 10, no Museu de Arte da Bahia (MAB).

Além disso, a Virada Sustentável recebe também o II Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba,a Mostra Hip Hop Consciência, Praça Trap Bik3, Garimpo Tour e muito mais. A programação completa do festival pode ser conferida no site oficial.

