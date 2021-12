Uma propaganda da Boticário está gerando polêmica nas redes sociais. A peça publicitária se propõe a reforçar a autoconfiança de mulheres que estão enfrentando o processo de divórcio.

Ao longo do filme, casais que se separaram contam porque a magia do relacionamento acabou e as mulheres são convidadas a repaginar o visual com os produtos da marca.

Acontece que, enquanto alguns viram a peça positivamente, como um reforço à autoestima da mulher, muita gente achou que a propaganda apenas reforça o estereótipo machista que obriga as mulheres a ficarem bonitas apenas para conquistar outros homens.

Confira o vídeo e tire suas conclusões:

Propaganda da Boticário gera polêmica nas redes sociais

