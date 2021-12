Promoção: concorra a ingressos para o Axé na Mesa

Quer curtir a segunda edição do Axé na Mesa, com o show da Banda 5%? Então não perca esta oportunidade! O canal Cultura 2+ vai premiar cinco leitores com pares de ingressos para o show, que acontece no Hotel Golden Tulip, no Rio Vermelho, em Salvador. São cinco pares para ver a apresentação dos meninos da banda, neste domingo, 24, sendo que cada ganhador tem direito a um par de ingressos. O show começa às 15h.

Para participar, basta curtir a página da Agenda 2+ no Facebook, em seguida clicar em "Acesse Promoções". Na mesma aba, o participante deve localizar o concurso e clicar em "Quero participar". Assim já estará participando! O nome dos ganhadores será divulgado no Portal A TARDE nesta sexta, 22, por volta das 10h.

A segunda edição do Axé na Mesa com a Banda 5% tem abertura da banda Sambadez, com participação dos cantores Alexandre Peixe, o vocalista da banda Psirico, Márcio Victor, e a banda Seu Maxixe. O show intimista abre espaço para uma interação virtual com o público, que pode pedir músicas através das redes sociais e em tempo real.

