Promoção: concorra a ingressos para espetáculo Éramos Gays

Quer ganhar ingressos para o espetáculo musical Éramos Gays? Então não perca esta oportunidade! O canal Cultura 2+ vai premiar seis leitores com pares de ingressos para a peça, em cartaz no Teatro Módulo, na Pituba. São três pares para a apresentação de sexta-feira, 22, e outros três para domingo, 24, sendo que cada ganhador tem direito a um par. As sessões começam às 20h.

Para concorrer, basta curtir a página do 2+ no Facebook, em seguida clicar na aba "Acesse Promoções". Na aba, o participante deve localizar o concurso e clicar em "Quero participar". Assim já estará participando! O nome dos ganhadores será divulgado no Portal A TARDE nesta sexta, 22, a partir das 10h. O regulamento da promoção está disponível na página 2+ do Facebook.

Éramos Gays é o primeiro musical produzido na Bahia em parceria com uma equipe da Broadway. Escrito por Aninha Franco e com direção de Adrian Steinway, o espetáculo segue em cartaz até o dia 28 de abril. Não perca!

