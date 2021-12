Projota lança DVD gravado ao vivo com grande produção

O sofá, segundo o rapper paulista Projota, é um péssimo vício. De fala mansa, nascido e criado na Zona Norte da cinzenta São Paulo, ele canta o trabalho, a superação e uma boa dose de amor romântico.

Aos 30 anos, nove deles de rap, Projota celebra a inserção das suas músicas nas trilhas sonoras de novelas, dirige pela cidade e, ocasionalmente, frequenta uma igreja ou outra. Compõe em casa, na rua, seja por pura inspiração ou na base de "espremer a mente".

Para celebrar o momento de ascensão na carreira, o músico aproveita a chegada de novos públicos para lançar o DVD 3Fs Ao Vivo. Mais tecnológico do que os produtos divulgados até então, o trabalho foi gravado ao vivo em janeiro, no Espaço das Américas, em São Paulo.

"O DVD vem para celebrar e consolidar todo um projeto que vem sendo desenvolvido há vários anos, mas que tomou uma proporção muito grande", conta Projota.

Em mais de 20 faixas, o rapper mostra um compilado das suas músicas, como a reflexiva O Homem que Não Tinha Nada e o hit Elas Gostam Assim, tema de um dos protagonistas da novela I Love Paraisópolis (Globo). A ideia é "eternizar músicas antigas também para esse novo público que me acompanhou nos últimos dois anos", afirma o artista.

De acordo com Projota, o destaque do novo DVD é a estrutura, comparável aos projetos de artistas internacionais. "Dessa vez a gente decidiu fazer tudo mais grandioso", revela. "O show é com banda, dançarina, é uma estrutura muito maior de tudo. O legal de trabalhar com iluminação é porque cada música é um cenário novo. Parece que você está em outro palco".

No repertório, Projota apresenta quatro novas músicas - Faz Parte, com a participação de Anitta, a romântica Ela Só Quer Paz, a rápida e crítica O Portão do Céu, e a autobiográfica Muleque de Vila. Além da funkeira, o trabalho tem também a participação especial de Marcelo D2 e dos parceiros Rashid e Kamau.

Origens e temas

"Cresci na periferia. Sou um jovem negro da periferia e acredito que, por mais que a minha música de certa forma se distancie, sempre vai ter aquela essência e a necessidade de lutar por isso", destaca. Segundo Projota, seu rap começou e continua como música de resistência.

"A minha alma pede. Não adianta nada eu mudar de vida, crescer e conseguir fartura na minha mesa, e não lutar para que essa fartura esteja na mesa de todos os meninos que cresceram onde eu cresci".

Ainda que tenha um filão na música romântica e nos hits de novela, o rapper deixa claro que sua vontade é de incentivar meninos da periferia a batalhar por seus objetivos. "Nós crescemos na periferia entendendo que apenas vamos ganhar dinheiro se formos jogadores de futebol ou ladrões", critica.

Outro tema de forte presença no seu trabalho é a relação com a mulher - não é incomum encontrar declarações ou letras de carinho. A ideia, segundo o artista, é homenagear e respeitar, e não uma objetificação feminina.

"Ela Só Quer Paz é uma música que vem para colocar esse assunto em pauta", exemplifica. "Um homem deixando claro que uma mulher pode ser o que ela quiser. Acredito muito nisso. Sou um grande adepto dessa luta. Acredito que o feminismo é extremamente válido e importante".

