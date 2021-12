Projetos culturais de Salvador vão receber R$ 1,2 milhão

A prefeitura de Salvador lançou na quinta-feira, 29, em coletiva de imprensa na Casa do Benin, os Editais de Cultura - Arte em Toda Parte, que, em 2013, vão investir R$ 1,2 milhão no setor.



O Arte em Toda Parte está dividido em dez eixos: artes visuais, audiovisual, circo, dança, teatro, música, literatura, culturas populares, identitárias e festivais, mostras e feiras de arte e cultura. Cada eixo terá quatro projetos contemplados com o valor de R$ 30 mil (cada).



A Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Sedes) planeja ampliar o projeto até 2016, aplicando R$ 1,2 milhão a mais a cada ano.



"Em quatro anos, serão investidos R$ 12 milhões. É o primeiro mecanismo concreto da política cultural da nossa gestão. Salvador passa a ter um movimento de vanguarda, de liderança na municipalização da cultura", afirmou o secretário Guilherme Bellintani.



Segundo ele, os recursos aplicados são originários do fundo de cultura e de fontes 00 do tesouro. "São recursos próprios do município que vão ser investidos diretamente no fortalecimento de grupos culturais da cidade".



Os editais serão coordenados pela Fundação Gregório de Matos (FGM) e vão priorizar o trabalho de coletivos e projetos que ocupem os diversos espaços da cidade de forma criativa.



"A cultura está concentrada num trecho que vai da Pituba ao Campo Grande. Queremos criar oportunidades para quem geralmente não tem acesso", disse Fernando Guerreiro, presidente da FGM.



Classe artística



Na tarde de quinta, a classe artística recebeu com surpresa a notícia, apesar de desconhecer as especificidades do texto do edital, que estará disponível no site da FGM (www.culturafgm.salvador.ba.gov.br) a partir da próxima segunda-feira, 2.



"Nos últimos 8 anos a gente estava tão desprovido de tudo, que qualquer iniciativa agora se mostrará surpreendente. O novo prefeito sabe que é a cultura é uma área estratégica de Salvador", disse o músico Fábio Cascadura.



Embora contente com o lançamento, o cineasta Cláudio Marques fez ressalvas em relação à necessidade de se pensar uma política cultural de fato.



"A Fundação Gregório de Matos tem tradição de invisibilidade. Acho surpreendente que essa gestão lance projetos logo no primeiro ano. Espero que, além de editais, eles possam construir uma política cultural, porque editais são instrumentos", afirmou Marques.



O músico e produtor Edil Pacheco também acha importante que o município lance editais, mas acredita que R$ 30 mil é um valor pequeno para que se realizem grandes eventos. "Se o proponente puder procurar outros parceiros, eu acho viável, pode fomentar coisas boas. Mas, se não, o dinheiro pode ser insignificante".



Para o escritor e poeta Valdeck Almeida de Jesus, o edital tem um valor razoável. "É importante sobretudo para grupos e coletivos que estão iniciando e ainda não estão integrados nessas políticas culturais. É uma iniciativa muito boa".

