Projeto Tropicália: Régua e Compasso recebe Tom Zé

Um dos ícones do Tropicalismo, o cantor e compositor Tom Zé vai conversar com o público do projeto Tropicália: Régua e Compasso (A Bahia Cultural Pré-Tropicalista), quinta-feira, 8, às 17h, no Palacete das Artes.

Idealizado pelo Centro de Formação em Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia, o projeto conta ainda com outras atrações gratuitas como palestras, debates, e diálogos relacionados com as diversas linguagens artísticas, além de apresentações musicais, durante todo o verão até março de 2017, ano em que serão comemorados os 50 anos da Tropicália.

Semanalmente às terças ou quintas feiras serão realizados os eventos "A Sopa de Maria" (rodas de conversa com artistas que viveram o período) e "Essa Noite Se Improvisa" - palestras sobre a música popular e erudita produzida na Bahia na década em foco acompanhada de apresentações musicais.

Todas as quartas feiras a partir de 9 de dezembro o "Cinema do Palacete" participa do projeto com uma programação especial de filmes da época intitulada "Uma Idéia na Cabeça". A primeira sopa será no dia 20 de dezembro com a presença da atriz Maria Moniz, em cuja varanda de casa, no Jardim Baiano, intelectuais e jovens artistas se reuniam.

