Projeto Temploerê leva oficinas de arte para comunidades

O Centro de Pesquisa Moinhos Giros de Arte, que funciona na Graça, visitará, deste sábado, 8, até o dia 23, as comunidades dos bairros periféricos de Cajazeiras 10, Plataforma e Engenho Velho da Federação.

Neste sábado e domingo, 9, as ações concentram-se na Rótula da Feirinha de Cajazeira 10.

Trata-se do Projeto Temploerê -Espaço de Investigação e Articulações Artísticas Infantojuvenis, que foi idealizado e administrado pela arte-educadora e diretora teatral Débora Landim e pela atriz e museóloga Cássia Valle.

Segundo Débora Landim, o projeto foi aprovado no Edital Arte em Toda Parte da Fundação Gregório de Mattos (o valor foi de R$ 30 mil).

Performances

"Nas comunidades serão desenvolvidas atividades como as oficinas de artes, palestras e apresentação de cenas do espetáculo infantojuvenil Imagina Só...Aventura do Fazer, da Companhia de Teatro Novos Novos (convidada do projeto), além de performances de cada localidade", informa Landim.

"Queremos discutir o que a arte é capaz de provocar. O que nos interessa é a condição humana, a formação do ser humano. Salvador é uma cidade composta de pequenas cidades", frisa Débora. Ela acrescenta que "os rolezinhos, por exemplo, são iniciativas de jovens que estão sinalizando para a questão do pertencimento".

Já a atriz Cássia Vale afirma: "Nestas comunidades, a arte pulsa. Vamos levar fragmentos de espetáculos, mas também vamos ver o que as pessoas destes bairros estão produzindo". Cássia lamenta que muitas iniciativas boas de bairros periféricos fiquem fora da mídia.



"O projeto, que nasceu das inquietações dos artistas do Moinhos Giros de Arte, já foi apresentado no Largo do Papagaio, Roma e Pelourinho", informa.

As oficinas que serão ministradas em Cajazeiras 10 e nos outros dois bairros são: Teatro para Criança e Adolescente (Débora Landim), Canto (Marcelo Jardim), Artes Visuais (Marísia Motta), Identidade e Memória (Cássia Vale) e Dança ( Nara Couto). Acontecerão sempre aos sábados.

Os domingos serão reservados para as apresentação de resultados da Oficina das Artes, Painel Interativo, apresentação de cenas do espetáculo Imagina Só...Aventura do Fazer e performances artísticas da comunidade. Amanhã o painel interativo será Arte na Comunidade com os palestrantes Nelson Maca, professor de Literatura, e Nathan Marreiro, diretor e arte-educador.

