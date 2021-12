Projeto tem o objetivo de democratizar o acesso à cultura erudita e popular

Uma atividade do programa Corra pro Abraço, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia (SJDHDS), em parceria com a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), promove nesta quarta-feira, 14, às 10h, uma apresentação do projeto “Cameratas da OSBA”.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o projeto foi criado em 1989 com o objetivo de democratizar o acesso à cultura erudita e popular, explorando e divulgando obras de grandes compositores e fazendo esses trabalhos circularem nos territórios baianos.

Segundo a Secom, a apresentação da Camerata integra um ciclo de Arte-Educação que vem acontecendo regularmente.

