Projeto Tamar recebe musical sobre Raul Seixas

Marcos Clement e sua banda Arapuka fazem homenagem a Raul Seixas e conta um pouco história do roqueiro neste sábado, 10, a partir das 20h, no Projeto Tamar, na Praia do Forte. Os ingressos são vendidos no local e custam R$ 20.

O projeto Contando Raul Seixas - Músicas e Histórias do Maluco intercala músicas com histórias curiosas da vida do saudoso 'maluco beleza', sendo apresentado pelo músico e produtor cultural Marcos Clement, acompanhado pela sua banda Arapuka.

O show faz parte de um evento criado pelo Projeto Tamar. Batizado de "Serenata no Tamar", todos os sábados, os visitantes têm uma noite à beira-mar. A cada semana, uma atração musical se apresenta em tom intimista.

