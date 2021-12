Projeto social une música e literatura

Música e literatura como meios de emancipação do povo negro. Esses são os eixos do projeto Africanidades Livres em Sons e Palavras, que estará nesta sexta-feira, 15, no bairro da Ribeira, às 17 horas, com entrada gratuita.

A iniciativa, que segue para Cajazeira XI e Liberdade, é da cantora Vércia. Com base na sua pesquisa de mestrado e na experiência do que chama de música preta, ela faz uma comparação entre os blocos afros de Salvador com a literatura moçambicana. Ambos serviram como plataforma de expressão da cultura africana e da valorização de suas características.

"A Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê, por exemplo, é um concurso que prestigia os traços negros, a mulher negra, o corpo dela, o cabelo... Então, a partir daí a população negra passa a se sentir representada".

Acrescenta ainda que tais movimentos ajudaram a quebrar paradigmas. "Tanto a escola quanto os outros meios que a gente tem de informação transmitiam uma imagem bastante distorcida, principalmente sobre a escravidão".

O projeto, criado também pela multiartista Maria Prado Oliveira, é contemplado pelo edital Arte em Toda Parte III, da Fundação Gregório de Mattos. E para o compor, foram convidados os músicos Alê Santana, Marcus Santos e Geovana Franco. Já na literatura, os responsáveis pela editora Ogum's Toques, Guellwaar Adún e Mel Adún são os representantes.

