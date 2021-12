Projeto social promove festival de hip-hop no subúrbio

O projeto social "A Voz do Subúrbio" irá realizar neste domingo, 12, às 14h, a final do I Festival de Hip-Hop, na Praça da Revolução em Periperi. A final terá a participação de três grupos, que irão disputar um prêmio de R$ 1 mil.

Os grupos irão passar por uma banca julgadora formada por cinco integrantes, que irão definir os vencedores do festival. O evento também irá contar com a presença de um DJ.

Projeto - "A Voz do Subúrbio", é um grupo filantrópico voltado para ações culturais, de inclusão e sócio-educativas nas comunidades. Para Lenice Gomes, 50, que é uma das responsáveis pelo projeto, a intenção do festival é despertar o interesse dos jovens pela arte os afastando das situações ruins que as ruas oferecem. "Como todos os projetos feitos pela instituição, este tem o cunho de atrair a população jovem, despertá-los para a arte, e automaticamente afastá-los das situações ruins que as ruas podem oferecer. A dança traz um futuro diferenciado", diz Lenice.

Ela também diz que as ações feitas pelo projeto servem para desmistificar ideias negativas com relação ao subúrbio. "Todos os projetos que são realizados por nós, são voltados para o sócio-educativo das comunidades e desmistificar estereótipos de que no subúrbio só tem coisa ruim, aqui tem coisa boa também", afirma.

Silvia Menezes, 30, é produtora e uma das responsáveis pelo festival. Ela diz que ações como essa servem para dar oportunidades e espaço às pessoas que queiram expor o seu talento. "Projetos, como o festival de hip-hop, servem para mostrar as pessoas que existem oportunidades e que há uma saída para todas as pessoas que queiram mostrar o seu talento", disse ela.

Além das apresentações do festival, os professores integrantes da banca julgadora irão fazer uma apresentação de dança.

