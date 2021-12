Projeto reverencia Ariano Suassuna com aula e exposição

Esta quarta-feira, 16, é dia de ver os mais de 1.500 lugares da sala principal do Teatro Castro Alves sendo disputados pelos amantes da cultura popular brasileira e das polêmicas que orbitam em torno dela. É que, às 20 horas, Ariano Suassuna sobe ao palco para ministrar mais uma de suas famosas aulas-espetáulo.

O evento, que tem entrada gratuita, integra a programação do projeto Ariano Suassuna - Arte Como Missão, que chega a Salvador depois de passar por Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro e Recife. Curitiba e São Paulo serão as próximas paradas.

"Em Brasília, mais de mil não conseguiram entrar. Em Fortaleza, houve ameaça de invasão, tivemos que colocar telão do lado de fora. No Rio, num final de manhã, achávamos que as pessoas estariam na praia e o teatro ficou absolutamente lotado".

O relato é de Marcos Azevedo, idealizador do projeto em parceria com Elias Sabbag. Para Salvador, a expectativa também é das melhores. "Estaremos no principal teatro do estado e Ariano Suassuna tem uma capacidade de comunicação que provavelmente nenhum escritor brasileiro tem", defende.

Aos 87 anos, o escritor paraibano realiza a turnê durante um intervalo na criação de seu novo livro, que terá o formato de novela. Assim como nas outras capitais, a programação ainda inclui mostra de filmes e exposição fotográfica. Patrocinadas pela Caixa Econômica Federal, todas as atividades têm entrada gratuita.

Amanhã, a Caixa Cultural recebe convidados para o lançamento de uma exposição composta por fotografias de Alexandre Nóbrega. Assessor pessoal e genro do escritor, o fotógrafo acompanha suas viagens, aproveitando para flagrar situações inusitadas.

Uma delas é semelhante àquela que correu nas redes sociais que nem rastilho de pólvora, no mês de abril, mostrando Suassuna deitado no chão do Aeroporto Juscelino Kubitscheck, na capital federal, enquanto aguardava o voo para Recife.

As imagens fazem parte do livro O Decifrador, que registra o trabalho do escritor ao longo dos últimos cinco anos e também dá nome à exposição. Na mostra, que segue aberta à visitação até dia 26, as fotos ganham dimensões de até 1,5 m de comprimento.

Também na Caixa Cultural, o público confere uma maratona de filmes baseados em obras consagradas do escritor, somente terça e quarta. Estão na lista produções como O Auto da Compadecida, O Santo e a Porca e A Farsa da Boa Preguiça.

Destaque para A Pedra do Reino, que virou minissérie na tela da Rede Globo e encerra a programação com mais de quatro horas e meia de exibição.

