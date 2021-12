Projeto realiza debate sobre feminismo negro com mais de 40 ativistas baianas

O projeto 'Fuxicos Futuros' realiza na próxima terça-feira, 9 ,a roda de conversa " Notas Feministas por uma Agenda de Emancipação Crespa”. Com mediação do movimento 'Marcha do Empoderamento Crespo', o evento reúne mais de 40 mulheres negras para um debate sobre feminismo, reflexões, angústias e a realidade de mulheres negras.

“A atividade será um espaço de cuidado e construção política, onde, a partir dos nossos lugares de fala, de experiências e de construções, possamos compartilhar e debater questões, angústias, reflexões e proposições sobre qualquer assunto, sobre quaisquer notas feministas por uma agenda de emancipação crespa”, afirma a antropóloga Naira Gomes, organizadora do encontro e também da Marcha do Empoderamento Crespo de Salvador.

Grandes nomes do movimento feminista baiano participam do evento incluindo Vilma Reis, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, algumas integrantes da marcha: Ivy Guedes, Laíse Neres Lorena Lacerda e Maraíse Massena. A diretora teatral Fernanda Julia, as atrizes Fabiola Nansurê e Fernanda da Silva, a psicóloga Alessandra Aligara, presidenta do Conselho Regional de Psicologia, e representantes de religiões afrodescendentes também estarão no debate.

