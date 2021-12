Projeto Quarta que Dança apresenta o trabalho do CoMteNMpus

O CoMteNMpus deve considerar o fato como um início profissional com o pé direito. Trocadilho à parte, o fato é que, cinco anos depois de formação do grupo coreográfico, eis que a montagem Obras de Uma Carta Anônima volta a ser montada, para ser apresentada no projeto Quarta que Dança da próxima semana.

A pauta será na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, a partir das 20 horas, com ingressos a R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia). “Pensamos em comemorar nosso aniversário e optamos por inscrever no edital da Fundação Cultural do Estado da Bahia este espetáculo, que fala de relações de instabilidade e segurança na vida e circulou pela Bahia e pela Colômbia”, explica Sérgio Andrade, diretor da companhia de dança.

Ao disputar com outros 60 inscritos uma vaga na programação, que desde março reúne 20 atrações, a intenção dos artistas e criadores do grupo era utilizar o projeto como uma plataforma para novas turnês do grupo.

Programas semanais



Obras de uma Carta Anônima – O CoMteMpu’s discute as inseguranças nos ambientes: autoria, vulnerabilidade, adestramento e recepção. Sala do Coro do TCA, 14.7, 20h. R$ 2 (inteira)

Hitmus em Salvador – Companhia de Itambé participa da categoria Dança de Rua com coreografia sobre o medo e a fragilidade. Pelourinho, 21.7, 17h. Grátis

Benção – A Bamberg Companhia de Dança homenageia o Samba da Benção, de Vinícius de Moraes. Sala do Coro TCA, 28.7, 20h. R$ 2 (inteira)

Bahia Samba Brasil – Academia Bahiana de Dança de Salão e Grupo Balaio de Camaçari aborda o ritmo nacional. Sala do Coro do TCA, 04.8, 20h. R$ 2 (inteira)

Deslimites – Clara F. Trigo é a autora do espetáculo que trata da inversão de sentidos. Sala do Coro do TCA, 11.8. R$ 2 (inteira)

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta quinta-feira, 8, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo