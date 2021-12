Projeto promove oficinas e cortejos na capital e interior

Um bonde que circulava pelo bairro, uma mulher que morava na árvore, o poeta Castro Alves que andava a cavalo. Essas histórias são lembranças dos moradores do Santo Antônio Além do Carmo, que puderam ver no último sábado esses personagens materializados em forma de bonecos gigantes.

A ação é resultado do projeto Lugar de Gigantes, da bonequeira Alessandra Flores, que realizou oficina de como fazer bonecos gigantes. Não é só de vime e seda que o trabalho é feito. É necessário também coletar informações sobre o que continua presente na cultura oral dos moradores. "Eu acredito que toda e qualquer pessoa tem uma história para contar e essas histórias são uma ignição muito potente para o trabalho artístico", comenta Alessandra.

O projeto Lugar de Gigantes é vencedor do Edital de Patrimônio da Secretaria de Cultura do Estado (SecultBA), em que bairros de Salvador e do Recôncavo foram contemplados. O objetivo é criar os bonecos e sair pelas ruas em cortejo. O valor destinado ao projeto foi de aproximadamente R$ 92 mil.

Até agora, a oficina só aconteceu no Santo Antônio Além do Carmo, que teve o cortejo com a participação da Oficina de Frevos e Dobrados, do maestro Fred Dantas, que vai acompanhar o projeto em Salvador.

Ele afirma que, diferente de uma fanfarra ou orquestra, a banda filarmônica faz uma trilha sonora correspondente aos personagens. "A banda filarmônica é amiga desse tipo de projeto, nasceram um para o outro, insubstituível, não há nenhuma outra formação musical que se adapte tão bem a um trabalho desse, tão lúdico."

Cada um com a sua música, o bonde, Castro Alves a cavalo, o berimbau, Santo Antônio, o mágico e a mulher da árvore, saíram do Forte da Capoeira em cortejo. Todas histórias foram contadas pelos moradores, a exemplo do artista visual Flávio Oliveiras. Ele relembra a sua infância ao contar sobre a senhora que morava em uma árvore em frente à igreja de Santo Antônio. Chamava-se Madalena e tinha sempre cachorros ao redor da árvore para protegê-la.

Sentado em um banco improvisado, o capoeirista Marcos Brown observava a trajetória do bairro sendo interpretada pelos bonecos gigantes. Depois de 20 anos fora do Brasil, ele revelou que sente-se bem ao relembrar a história do Santo Antônio e, de certo modo, a sua também. "É um resgate e é bom para que as pessoas tenham noção que a cultura é importante", comenta sobre o cortejo.

Na sequência, o projeto irá para Alagados, Dique do Tororó e para as cidades de Cachoeira e São Félix, no Recôncavo (veja datas abaixo). A cada oficina são convidados alguns

Idealizadora

Atriz e formada em jornalismo, a bonequeira Alessandra Flores não sabe dizer exatamente como surgiu o seu interesse por bonecos gigantes. "Teatro de bonecos tem uma possibilidade de você fazer criaturas que são capazes de qualquer coisa. Tem um mistério nessa história, uma magia".

Ela aprendeu a fazer os bonecos quando estudava teatro em Londres e entrou em contato com a organização Rise Phoenix, que tinha como objetivo dar voz para as crianças residentes em regiões de pós-guerra. A experiência foi adquirida na Bósnia, Kosovo e Croácia.

Mas não parou por aí. Alessandra foi à casa de mestres de teatro de bonecos de vários lugares para conhecer mais sobre a arte. Ela trabalha com bonecos gigantes em vários projetos desde o final dos anos 90, mas ressalta a diferença do Lugar de Gigantes. "A grande novidade desse projeto é que a gente vai fazer um encontro entre os gigantes, então é o início de uma possível dramaturgia."

Sobre a importância da arte de bonecos, ela afirma: "A história do lugar vai morrendo com as pessoas mais velhas e ter os bonecos representando é bom, porque as crianças acabam conhecendo a história".

adblock ativo