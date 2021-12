Projeto promove mesa redonda de debate sobre produção cultural do Recôncavo Baiano

Neste mês de junho, quando tradicionalmente as atenções culturais se voltam para as práticas e rotinas do interior, o Instituto Popular do Recôncavo (IPR) realiza o 'Culturas do Recôncavo', nos dias 15 e 16 de junho. O projeto promove o debate de agentes culturais e estudiosos sobre a sustentabilidade do Território Baiano.

As duas noites de evento serão transmitidas ao vivo, no youtube do IPR. A Doutora em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Fátima Tavares e o Doutor em Solos pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e professor titular da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), Paulo Gabriel são os convidados da primeira mesa As Diversas Culturas do Recôncavo. Eles conversarão sobre as referências nos costumes gastronômicos, religiosos e festivos.

Já a segunda noite tem o tema Culturas do Recôncavo e o Turismo e debate sobre as vivências de gestores culturais que entendem a importância do fortalecimento das narrativas locais. O diretor do Centro de Culturas Populares e Identitárias da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (CCPI), André Reis e a jornalista, produtora de eventos e Quilombola do Koange, Andreza Viana debaterão sobre a visibilidade da cultura popular do Território, permitindo um olhar enaltecedor sobre as experiências turísticas do Recôncavo. Ambas as mesas serão mediadas pela Doutora em Antropologia (UFBA), Cleidiana Ramos.

O Recôncavo Baiano é formado por 20 municípios baianos: Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Félix, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Sapeaçu, Saubara e Varzedo, o Território é localizado na região da Baía de Todos os Santos.

