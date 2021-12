Projeto promove intercâmbio entre grafiteiros em Salvador

Entre os dias 7 e 12 de julho, das 9 às 17 horas, no bairro do Aquidabã, em Salvador, acontece o Projeto Grande Área, que irá promover um intercâmbio entre grafiteiros nordestinos.

Com o tema "a arte pública com expressões do grafite nordestino", a capital baiana recebe os aristas cearenses Robézio e Tereza, que formam a dupla Acidum, o pernambucano Derlon Almeida e os baianos Samuca Santos e Tárcio Vasconcelos.

Estes começam a grafitar na segunda-feira, 7, com Derlon, seguido da dupla Acidum, na quarta-feira, 9.

Visando a difusão das artes visuais contemporâneas, como o videoarte e o grafite, o "Grande Área" acontece entre junho e julho em seis captais brasileiras - Belo Horizonte, Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo - com ações envolvendo 13 participantes, entre artistas e coletivos.

