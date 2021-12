Projeto promove atividades culturais para catadores de material reciclável

O Parque da Cidade de Salvador recebe neste sábado, 28, a primeira edição do projeto Pimp My Carroça, com atividades voltadas para catadores de materiais recicláveis e suas famílias. A programação é gratuita e acontece das 9h às 18h, com oficinas de circo e grafite, espetáculo infantil, sarau e apresentações de DJs.

Além das ações culturais, uma equipe de funilaria estará no local para reformar os carrinhos utilizados na coleta, com instalação de itens de segurança (buzinas, espelhos retrovisores e fitas reflexivas) e pintura feita por grafiteiros locais. Os participantes também terão acesso a atendimentos de saúde e bem-estar.

O projeto Pimp My Carroça já passou por Recife, Manaus, Cuiabá, São Paulo, Brasília e Bragança Paulista, entre outras cidades. “Nossa ideia é, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos catadores, tornar o equipamento deles mais seguro e visível, aumentando a interação deste grupo com as pessoas e veículos que transitam nas ruas e que têm a oportunidade de passar a enxergá-los como verdadeiros agentes ambientais”, explica Carol Pires, produtora do movimento.

Confira a programação completa do evento

9h às 18h - DJ Branco - Ao longo da programação com apresentação de MC's convidados

9h30 às 11h - Oficina de Circo com Coletivo Baiano de Circo.

11h10 às 13h - Oficina de Graffiti com Zezé Olukemi.

13h15 às 14h15 - Espetáculo infantil Bonito com atores cadeirantes.

16h às 17h - Poesia com Sarau da Onça.

