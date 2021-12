Projeto oferece oficinas gratuitas de arte para deficientes

Estão abertas as inscrições para as oficinas de dança, teatro e palhaço do projeto "Perspectivas em Movimento: A reinvenção da diferença". As aulas são destinadas às pessoas com qualquer tipo de deficiência, a partir de 16 anos, e estendidas ao familiar ou responsável, aos professores da rede pública e privada de ensino e a estudantes universitários. Os interessados podem realizar as inscrições até 14 de março através do e-mail: perspectivasemmovimento@gmail.com

Com carga horária total de 40 horas, as aulas começarão dia 17 e acontecerão às segundas, quartas e sextas, respectivamente, das 8h às 12h, no espaço Xisto Bahia (Biblioteca Central).

Os professores das oficinas artísticas são Walter Eugênio Rozadilla (teatro), João Lima (palhaço), e Ana Luíza Reis (dança).

adblock ativo