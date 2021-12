Projeto 'Mulher com Palavra' recebe a cantora Pitty no TCA

A roqueira baiana Pitty subirá ao palco do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, para conversar com o público sobre o tema "Feminismo e Mídia" no projeto “Mulher com a palavra”. O bate-papo acontece nesta segunda-feira, 10, a partir das 20h e terá mediação da jornalista Rita Batista.

>> Pitty retorna a Salvador com show na Concha Acústica

Na ocasião, Pitty irá compartilhar com a platéia tudo sobre a sua trajetória, além de abordar a relação que vem estabelecendo com a mídia desde o lançamento dos seus primeiros trabalhos até o momento atual, em que se tornou apresentadora do programa feminino "Saia Justa, do canal fechado GNT.

Os ingressos para o evento custam a partir de R$ 5 e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA ou no site Ingresso Rápido.

adblock ativo