Projeto Mulher com a Palavra reúne três artistas engajadas na luta feminista

O feminismo começou organizado por mulheres brancas e elitizadas com o objetivo de buscar igualdade de direitos. Enquanto isso, a mulher negra e periférica continuava servindo à sinhá. Porque o feminismo ainda era restrito, e só aos poucos que o chamado feminismo negro foi ganhando espaço.

Esse precisava ser diferenciado dos demais, porque as mulheres negras sofrem dois tipos de preconceito, o de gênero e o de raça – conhecido no movimento como intersecção. Quando periféricas, então, as vozes são mais abafadas.

Com a preocupação em debater as dificuldades pelas quais passam as mulheres negras, no mês da Consciência Negra, a Secretaria Estadual de Política para as Mulheres da Bahia (SPM-BA) promove a quarta edição do projeto Mulher com a Palavra, que tem como convidadas Elisa Lucinda, MC Carol e Preta Gil.

O evento, que tem como tema Feminismo Negro, Geração Tombamento e Outras Gerações, acontece nesta terça-feira, 22, às 20 horas, no Teatro Castro Alves, com a presença da secretária Olívia Santana, e mediação da jornalista Rita Batista.

“Sempre que precisarem de mim para defender a posição da mulher estarei presente, a mulher é a base da nossa sociedade, que não existiria sem a força feminina. Me impressiona ver que ainda estamos numa fase da humanidade em que as pessoas não se enxergam como iguais, questões ligadas à raça, cor, gênero e classe não deveriam existir em pleno século 21”, declara a cantora Preta Gil.

Com a palavra poética

Ainda na defesa de que não se deve perceber as pessoas pelas diferenças, a cantora continua: “Ser associada a Gilberto Gil é e sempre será uma honra. Querendo ou não os homens são companheiros de existência nesse plano e sem o masculino também não estaríamos aqui, não são inimigos, não podemos generalizar. Temos que parar de nos colocar em caixinhas separadas, em rotular pessoas, em querer impor nossos conceitos ao outro. Se nos colocarmos em lados distintos do rio, nunca teremos pontes, a comunicação não se dá”, reflete.

Já a atriz, cantora e poetisa Elisa Lucinda defende também a palavra como sinônimo de poder. “Quando a gente assume nossa narrativa, quando a mulher escreve sua história, muda tudo. A palavra empodera. A palavra organiza o discurso, a palavra traduz a gente, exige nossos direitos. A palavra é tudo. Uma mulher sem a palavra, sem alfabetização, sem um preparo com relação à própria língua, fica em posição muito frágil”, afirma.

