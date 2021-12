Projeto mistura música, cinema e acrobacias no Picolino

A lona do circo acolhe todas as artes. No Picolino, em Pituaçu, nem é preciso perguntar se às terças-feiras a noite é de marmelada. O típico "Tem, sim senhor!" vem acompanhado de uma série de manifestações artísticas. No Picolino, nas noites de terça-feira, a marmelada vem acompanhada de uma série de manifestações artísticas.

Desde maio, o projeto Circo, Choro e Riso promove um evento de caráter múltiplo, em que o chorinho é o fio condutor das artes circenses e de videoprojeções.

A banda Os Carinhosos, montada especialmente por Jonga Lima e Tito Bahiense para o evento, toca clássicos do gênero musical surgido no século 19 e também músicas autorais. Com a riqueza do violão, bandolim e percussão, o choro dá a alegria a performances de lira, trapézio, acrobacia aérea, malabares, tecidos, palhaços e mágicos.

É a harmonia da música tocada ao vivo que também acompanha as projeções de filmes mudos, que vão de produções das décadas de 1920 e 1930, como Charles Chaplin, a cartoons clássicos de Betty Boop.

"As pessoas vêm para ouvir chorinho e encontram a diversidade que a arte circense sempre teve desde sua pré-história", afirma Anselmo Serrat, fundador e diretor do Picolino.

Para ele, a atmosfera do evento encanta o público de todas as idades. "Tem gente que diz que não sabe se olha para o telão, para os músicos, para os artistas de circo. Eu digo: 'meu irmão, feche os olhos e sinta tudo'".

Público

Cerca de 200 pessoas passam pelo picadeiro nas noites de terça. A diversidade do público segue a diversidade artística do evento. Marcam presença desde o público mais velho das rodas de choro do centro da cidade aos jovens trazidos pela nova geração de sambistas convidados. Segundo Serrat, há até quem parou pela primeira vez para fugir do engarrafamento da orla e desde então volta todas as semanas com a família inteira.

Jonga Lima (escaleta e violão) acredita que o evento veio para diversificar as opções culturais da cidade. "O projeto chama um público que nunca foi ao circo para ver um espetáculo com qualidade. Salvador anda muito voltada para o superficial. É bom ter outras vertentes".

A qualidade da música tocada pelo grupo também é destacada por Tito Bahiense. "A estrutura do choro é de uma intensa sofisticação. Foi uma tentativa de fundir o samba, que era proibido, com a sonoridade da música erudita. Hoje, a gente aglutina uma geração nova de música popular, aproximando crianças, adultos, velha guarda".

Além de Tito e Jonga, o grupo Os Carinhosos é composto por Ricardo Hardman e Boka Reis (percussão), Fabrício Rios (bandolim) e Daniel Veloso (violão de 7 cordas).

O produtor Claudinho David atribui o diferencial do projeto ao seu caráter multimídia e musical. "É todo permeado por música. A banda acompanha ao vivo os filmes mudos no telão, os artistas, as performances improvisadas, os números pré-produzidos", afirma ele, que comanda as projeções como VJ Carlinhos.

Entre 2008 e 2009, Jonga, Tito, Claudinho e Anselmo realizaram no Picolino o Circo Dá Samba, evento que marcou a cena das terças-feiras. "Nossa intenção não é trazer mil pessoas, como no Circo Dá Samba. A gente quer manter esse caráter intimista, lúdico. Mas o samba continua ali. Começa com chorinho e termina em samba, que está na alma", diz Anselmo Serrat.

