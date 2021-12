Projeto leva música aos torcedores nos jogos da Arena Fonte

As partidas do Bahia e do Vitória pelo Campeonato Brasileiro que acontecem na Arena Fonte Nova ganharam um complemento cultural. Antes dos jogos, bandas e artistas alternativos da cidade se apresentam nos espaços de circulação das torcidas e no camarote Lounge Premium Itaipava, como atrações do projeto Arena Ritmos.

Já passaram pelos palcos Ricardo Caian e Os Beduínos Gigantes, Pirigulino Babilake, Carla Cristina, Kalu e Grupo Barlavento, entre outros artistas.

"O objetivo era criar um atrativo para fazer o público entrar mais cedo no estádio", explica a produtora Piti Canella, gerente de eventos da Fonte Nova. "A inspiração veio dos festivais de ruas e apresentações em metrôs nas grandes metrópoles. A ideia é que o artista atraia o público passante para o seu show".

Para animar a torcida do Vitória durante o último Ba x Vi, que aconteceu no dia 21 de julho, o cantor Ricardo Caian tocou uma versão do hino do time no ritmo jamaico ska. "O hino foi um dos melhores momentos do show, quando a torcida se aproximou, dançou e cantou junto", diz Ricardo.

Torcedor

O senhor Rubi do Santos, 54 anos, é torcedor fanático do Bahia. Não perde uma partida. No domingo, 18, quando o tricolor enfrentou o Santos pelo Brasileirão, ele também marcou presença na Arena Fonte Nova e já estava animado antes mesmo do jogo ter início.

Seu Rubi aproveitou a programação do Arena Ritmos para chegar cedo ao estádio e curtir o show do dia, o cantor Patto do Arrocha. Embalado por versões dos sucessos de Pablo e Zezé de Camargo, ele cantou e dançou à vontade junto com outros torcedores aglomerados em uma área próxima às arquibancadas. "É maravilhoso. As pessoas ficam mais pacíficas e relaxadas", opinou sobre o projeto.

Qualquer banda pode enviar o material de divulgação para a produção e pleitear uma apresentação no estádio. "O nosso principal critério é a diversificação musical", afirma Piti. Em troca, os músicos podem receber uma ajuda de custo (a negociar) e a exibição do videoclipe do grupo no telão de 100 m² durante o intervalo da partida.

Para o músico Chico Mascarenhas, integrante mais antigo do bloco carnavalesco Paroano Sai Milhó, que também se apresentou no local, o projeto é uma maneira de diversificar a arte. "Futebol também é arte. Nada como diversificar a arte nos estádios, incluindo a música", disse.

Para outubro, quando é comemorado o Dia das Crianças, será organizada uma edição especial do projeto voltada para o público infantil, o Areninha Ritmos.

Música eletrônica

A programação cultural da Arena Fonte Nova inclui também o aproveitamento do espaço como equipamento multiuso para realização de shows privados, eventos culturais e corporativos.

Nesta sexta-feira, acontece a Pacha White, festa itinerante de música eletrônica que tem a cor branca como temática. Almir Henrique, produtor da Pacha, disse que o inusitado e a novidade foram determinantes para que a organização escolhesse o local.

O pensamento é compartilhado pelos idealizadores da festa de aniversário de quatro anos da boate San Sebastian, voltada para o público GLS, que acontecerá no dia 14 de setembro.

"Nós optamos pela Fonte Nova porque é um lugar virgem, ainda não explorado e que ficou em evidência por causa da Copa das Confederações. O nosso público sempre procura a novidade", disse André Magal, diretor da San Sebastian.

O primeiro evento que vai ocupar o gramado do estádio será a gravação do DVD de Ivete Sangalo, no dia 14 de dezembro. Os demais são organizados em espaços adaptados na Arena, a depender da quantidade de pessoas esperadas e do interesse do organizador.

adblock ativo