Projeto leva manifestações culturais ao Rio Vermelho

O projeto Revivendo o Rio Vermelho vai levar intervenção artística, atividades lúdicas, culturais e musicais gratuitas ao bairro no domingo, 21, a partir das 9h.

Idealizada pelo artista plástico Ruy Santana, com Escola Baiana de Arte e Moda (Ebam), a ação contará com uma intervenção artística no prédio abandonado por mais de cinqüenta anos, conhecido por "Fantasmão", na Rua Feira de Santana, localizado ao lado da Ebam.

O muro, que foi erguido ao redor do imóvel, será revitalizado e pintado por moradores e artistas, entre eles Bel Borba, Ruy Santana, Cau Gomez, Guache Marques, ZivéGuidice e Hans Peter.

O domingo contará ainda com uma programação musical diversificada com a presença do Grupo Musical Por que Choras, composto por Luciano Silva (sax), Hamilton Pamplona (violão), Henrique (bandolim) e Maurício (voz e percussão).

Atividades lúdicas, culturais e esportivas também ganharão espaço no Projeto Revivendo o Rio Vermelho, com oficina de maquiagem de palhaço para crianças, que será promovida pelo grupo "Palhaços do Rio Vermelho, e atividades físicas com alongamento, noções básicas de pilates e aferição de pressão arterial, que serão oferecidas pelo Espaço Calli.

