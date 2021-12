Projeto de lives discute forró e cultura popular com Zé Duarte

Em projeto de pesquisa da vida e obra da cantora Clemilda Ferreira para um livro, o jornalista baiano Carlos Leal, dá início ao projeto Papos Biográficos. O bate papo Clemilda, Festejos Juninos e o duplo sentido no forró será sábado, 13, às 15h no instagram @carlosleal02 e @zeduarteoficial

A ideia, segundo o jornalista, é transformar as entrevistas pensadas para esse primeiro semestre em Lives. “Já conversei com muita gente que faz parte da história da Clemilda, que possui uma história que vai além da música de duplo sentido, a exemplo das cantoras Anastácia e Maria Alcina. Outros, eu estava aguardando a oportunidade, veio o isolamento social e resolvi, então, fazer as entrevistas em formato de Lives”, conta.

O primeiro convidado do projeto será o cantor e compositor Zé Duarte, artista conhecido principalmente pelas músicas de duplo sentido e que possui uma longa história dentro da música nordestina, um divulgador do forró tradicional.

