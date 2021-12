Projeto dará visibilidade à cultura LGBT no Beco das Cores

A cena LGBT acaba de ganhar um novo espaço de discussão e performance com o projeto "A NAU - Cultura e Momento", que será lançado neste domingo, 15, no Instituto de Língua e Cultura BrazilLink, localizado no Beco das Cores, próximo ao Farol da Barra.

O projeto surgiu com o objetivo de dar visibilidade e movimento à cultura LGBTs, tendo um espaço para discussões, poesia, música, performances, um bar alternativo e muitas surpresas.

A NAU também pretende fomentar discussões atualizadas com o tema "Comunidade LGBT+ e o direito à cidade".

Na ocasião, estarão presentes o ativista e performe Rogério Teodoro, do coletivo Afrobapho, Gustavo Coutinho, advogado, militante antiproibicionista e LGBT+, integrante do Coletivo Kiu! e Alex Igbó, estudante de licenciatura em artes pela UFBA, homem trans e ativista. A mediação da conversa fica por conta de Malayka SN.

