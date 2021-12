Projeto Cameratas da Osba realiza nova série de concertos gratuitos

O projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) retorna neste mês de fevereiro com mais 16 oportunidades gratuitas para o público interessado em conferir a programação de música de câmara da Osba. Entre os destaques, estão as apresentações em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA).

Na sexta-feira, 15, às 15h, o grupo Bahia Cordas realiza apresentação na instituição Nosso Lar Casa de Repouso, em Itapuã. Já no dia 21 (quinta), às 15h, o sexteto Opus Lumen vai até a Casa de Idosos, localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Cabe ainda destacar mais uma edição do projeto “Terças Musicais”, que desta vez acontece excepcionalmente na 3ª terça-feira do mês, no dia 19 de fevereiro, às 16h30, no Museu Geológico da Bahia (Corredor da Vitória), tendo desta vez como atração o trio Quadro Solar. No dia anterior, segunda, 18, às 15h15, o grupo Quarteto Novo leva seu repertório para sede regional da Seicho-no-ie, nos Barris.

