Projeto Amarelo-Verão reestreia temporada dia 15 de dezembro

No dia 15 de dezembro, será realizada a estreia da edição 2012/2013 do projeto Amarelo-Verão, que une diversas modalidades artísticas no Mercado do Peixe, no bairro do Rio Vermelho. Durante o evento, que terá entrada franca, o público poderá assistir apresentações de dança, teatro, exposição de fotos e, claro, muita música.

Para a estreia, estão confirmadas a banda Adão Negro, o cantor Aloísio Menezes e o grupo Barlavento, além de Maurício Oliveira (Espetáculo Mago Mustafá), que faz uma apresentação descontraída e recheada de humor. Quem for à primeira noite ainda poderá assistir uma exposição de fotos de Geraldo Badá, em comemoração ao aniversário do Mercado.

A cantora e compositora Juliana Ribeiro também participará da programação, repetindo sucessos tocados na estreia do projeto, no início desse ano. A artista trará no repertório canções de Lazzo Matumbi, Carlinhos Brown, Gilberto Gil, Riachão, dentre outros, além, claro, de canções presentes no seu último álbum, lançado no ano passado e que dá nome ao seu projeto de verão: "Amarelo".

A primeira edição do projeto aconteceu em janeiro e fevereiro deste ano, na Arena SESC-Pelourinho, e contou com a presença de Márcia Short, Adriana Moreira e Aloísio Menezes, dentre outros. Esta edição segue até o dia 5 de janeiro, sempre aos sábados, a partir das 20h30, encerrando no dia 2 de fevereiro, comemorando o dia da festa a Yemanjá.

