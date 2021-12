Projeto aborda cultura LGBTQI+ no Pelourinho

O projeto diverCIDADE no Pelô - LGBTQI+ em Foco traz uma programação voltada para debater o tema diversidade do dia 26 ao dia 30 de setembro, no Centro Histórico da capital baiana. (Confira programação abaixo)

O evento, realizado a partir de uma parceria do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI/Secult) com o site Dois Terços, que ocorre no mês da Parada do Orgulho LGBTQI+ de Salvador, tem como objetivo dar visibilidade à causa, estreitando os laços entre arte e cidadania.

A programação conta com performances artísticas com música, dança, exposição, moda, poesia, palestras, debates e intervenções de rua com a temática, buscando a quebra de preconceitos e a sensibilização da sociedade sobre os direitos da comunidade.

Além disso, também será exibido gratuitamente na sala de audiovisual, do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), o documentário Âncora do Marujo. Dirigido por Victor Nascimento, o filme aborda aspectos do bar que é conhecido por ser o último reduto dos shows de transformistas em Salvador.

O documentário tem o apoio financeiro do Fundo de Cultura, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) e Secretaria da Fazenda (Sefaz). As exibições precisam ser agendadas por meio do telefone (71) 3103-3351.

