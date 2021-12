'Projeta às 7' abre espaço em 20 salas no Brasil para exibição de filmes nacionais

Ótima novidade para os admiradores do cinema nacional: a rede Cinemark em 19 cidades e 20 salas em todo o Brasil, inclusive Salvador, começou um projeto de exibição de obras brasileiras de ficção e documentais que estão sendo exibidas de segunda a sexta-feira, às 19 horas, em sessões de pré-estreia, com ingressos a preços especiais de R$ 12.

Batizada de Projeta às 7, a iniciativa vai levar em seu primeiro ano de atividade 14 títulos inéditos às salas de cinema da maior rede exibidora do país. A programação será dedicada a obras que normalmente têm pouco espaço no circuito comercial. A curadoria será feita pela Elo Company, responsável pela seleção dos longas-metragens.

"O Projeta às 7 dá ainda mais voz ao cinema brasileiro. Vamos amplificar o portfólio de filmes nacionais para fomentar o interesse do espectador da Cinemark por obras que nem sempre têm a chance de chegar aos cinemas, incluindo documentários, filmes de fora do eixo Rio-São Paulo e assinados por diretores estreantes. Vamos, assim, atender à crescente demanda do público por diversidade de gêneros e narrativas", afirma a diretora de marketing da rede, Bettina Boklis.

No total serão 20 títulos nacionais lançados comercialmente por ano – o que significa um aumento de cerca de 13% dos lançamentos de filmes nacionais de todo o mercado, considerando que são aproximadamente 150 títulos por ano no Brasil, de acordo com Sabrina Nudeliman Wagon, sócia-diretora da Elo Company, que já distribuiu mais de 400 títulos brasileiros nas diversas mídias.

Com mais de dez anos de experiência, a Elo Company é referência em inovação nos modelos de negócio e estratégias personalizadas de distribuição, tendo no portfólio títulos como O Menino e o Mundo (Indicado ao Oscar), Espaço Além – Marina Abramovic e o Brasil, o primeiro longa-metragem latino-americano a entrar no pacote de títulos exclusivos on-demand da plataforma Vimeo, recebendo o selo Vimeo Originals, e SOS Mulheres ao Mar 2.

Três filmes já estão listados pelo projeto: o longa de ficção Querida Mamãe, de Jeremias Moreira Filho; o documentário Em Um Mundo Interior, de Mariana Pamplona e Flávio Frederico, que acompanha a vida de sete famílias com crianças autistas; e o drama pernambucano Amores de Chumbo, de Tuca Siqueira.

Após as exibições em pré-estreia, os títulos serão lançados comercialmente em outras salas e seguem a vida comercial em outras redes de cinema.

