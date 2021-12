Programações infantis garantem a diversão da criançada durante o carnaval; confira atrações

O carnaval já está em contagem regressiva e podemos dizer que por muito tempo a festa deixou de ser de “gente grande” e passou a conquistar bastante parte do público infantil. A procura por atrações e bloquinhos infantis tem aumentado cada vez mais como forma de garantir a alegria e diversão da criançada durante os festejos. Shoppings, mini trios em bairros, museus entre outros apostam em programações infantis no período do carnaval.

Conhecido entre as crianças, Tio Paulinho é uma das referências quando se trata de garantir a diversão dos pequenos no carnaval da capital e região metropolitana. Formado em Educação Física com especialização em educação infantil, Paulo Augusto Vieira, começou a sua relação com as crianças desde que começou a dar aula em escolas. Desde lá até os dias atuais, Paulinho realiza apresentações em diversos lugares de Salvador além de ser idealizador e diretor do ‘Bloco Happy’.

Tio Paulinho é uma das grandes referências em eventos infantis durante o carnaval.

Durante suas apresentações, Tio Paulinho atrai a atenção do público infantil através de muita música e atividades lúdicas, que vem, cada vez mais, perdendo espaço por causa da pluralidade de tecnologias. “As crianças querem brincar e se divertir. É importante que os meninos e as meninas gastem muita energia, brinquem pra valer e esqueçam um pouco o videogame. Esta é a principal marca de nossas festas”.

Nas datas que antecedem o carnaval, sua equipe chega a realizar até quatro apresentações por dia, fazendo com que sua marca se torne referência e esteja sempre presente na maioria dos eventos da cidade.

Sobre o retorno do seu trabalho com o público infantil, Tio Paulinho afirma: “Eu agradeço todos os dias por todo o carinho que eu recebo e, quando eu chego em casa após um show, sinto aquela sensação de que fiz a melhor escolha de minha vida. Com certeza, neste Carnaval 2019, com o desfile do Bloco Happy no sábado, 2 de março, no circuito Dodô, será mais um grande desfile e com fortes emoções”, conclui.

O portal A TARDE reuniu uma lista de atrações gratuitas e pagas para que pais e filhos possam curtir a folia em família. Confira abaixo:

Nesta edição do 'Carnaval do Barulho', da comunidade do Alto das Pombas, o Rei Momo 2019 é presença confirmada.

22/02

Museu de Arte da Bahia - Oficina de máscara e bailinho

O museu de Arte da Bahia promove uma oficina de máscara com a utilização de materiais recicláveis, concurso da melhor máscara e um bailinho de carnaval para crianças e adolescentes entre 05 a 14 anos. A apresentação fica por conta da banda Timbaê e o grupo de dança formado pelos alunos do Espaço Via Ponte. As inscrições estão abertas através do telefone 71 3117 6994 com atividades gratuitas.

Horário: 14h

Local: Estacionamento Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória

23/02

Happy Hour Kids – Shopping Barra

O Shopping Barra realiza diversas atividades gratuitas com oficinas de pintura, maquiagem, dedoche e pintura fácil além da apresentação da Turma do Barrinha e do grupo FitDance Kids para agitar o público infantil.

Horários:

16h- Oficinas de pintura, maquiagem, dedoche e pintura facial; Turma do Barrinha

18h- Grupo FitDance Kids

Local: Estacionamento G3- SUL do shopping Barra- Av. Centenário, 2992, Chame-Chame

Bloco da Rafa Carvalho – Caboatã Shopping

O Caboatã shopping, localizado no bairro do Imbuí, realiza o bloco da Rafa Carvalho – Festas & Eventos com entrada gratuita. O evento irá contar com aula de dança e será disponibilizado camisa (não obrigatória) pelo valor de R$20.

Horário: 14h às 18h

Local: Caboatã Shopping- R. dos Colibrís, 44,Imbuí

Bailinho do Tio Paulinho – Shopping Paseo

Tio Paulinho realiza um bailinho com muita diversão, pintura facial, escultura de balões, mini trio e personagens infantis. Os interessados em participar devem fazer doação de brinquedos novos ou seminovos que serão entregues a crianças atendidas pelo Instituto Bahiano de Reabilitação e no Centro Pestalozzi de Reabilitação.

Horário: 10h às 12h

Local: Shopping Paseo- Rua Rubens Guelli, 135, Itaigara

L1- Concentração: Tio Paulinho, personagens infantis e mini trio

L2- Pintura facial e escultura de bexigas

Bailinho infantil- Shopping Piedade

O shopping Piedade realiza um bailinho infantil gratuito com muita música, pintura facial e fanfarra. A apresentação fica por conta da banda Patrulha do Samba. As pulseiras para acesso devem ser retiradas nas lojas Piscuila- (Piso L3); Login (Piso L3), Pé a pé (Piso L2 e L3) e Tutti Presentes (Piso L3).

Horário: 15h

Local: Shopping Piedade- Rua Conselheiro Junqueira Ayres, 165 - Barris

24/02

Carnaval do Barulho- Alto das Pombas

Originado na comunidade do Alto das Pombas, o Carnaval do Barulho faz parte da programação de carnaval do bairro. Este ano, o evento da ‘Turma do Barulho’ irá contar com a presença do Rei Momo 2019, Renildo Barbosa, e de um mini trio com apresentação da banda ‘Fora da Mídia’. Pelo valor de R$ 20, os foliões terão direito a abadá, boné, água, refrigerante e picolé.

Horário: 10h

Local: Alto das Pombas- Federação

Bailinho Outlet Premium- Outlet Premium Salvador

Tio Paulinho e o grupo Pé de Lata se apresentam no bailinho do Outlet Premium. A partir das 13h, Tio Paulinho e sua turma se apresentam no local com direito a um circuito com mini trio. Já às 15h, o grupo Pé de Lata apresenta um show com muita dança e música voltado para o público infantil.

Horário: 13h às 16h

Local: Outlet Premium - Estrada do Côco, Km 12,5, s/n - Abrantes, Camaçari

Bailinho do Bela Vista – Shopping Bela Vista

Tio Paulinho realiza uma apresentação superanimada para as crianças com muita brincadeira, personagens animados, mini trio, maquiagem infantil, tatuagem com glitter e escultura de balões. No evento, também serão oferecidos um kit folião com confetes, serpentinas, doces e brindes mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis que serão doados para as instituições Irmã Dulce e Associação Nossa Senhora das Graças. O balcão de trocas estará disponível loja Coreto Kids (2º piso).

Horário: 15h às 17h

Local: Shopping Bela Vista - Alameda Euvaldo Luz, 92 - Horto Bela Vista

Projeto Boa Praça: Especial carnaval – Praça Ana Lúcia Magalhães

O projeto ‘Boa Praça’: especial de carnaval, apresenta um show gratuito com Grupo Stripulia, na Praça Ana Lúcia Magalhães.

Horário: 15h30

Local: Praça Ana Lúcia Magalhães- Rua Padre Manoel Barbosa, 444, Itaigara

28/02

Paralela Folia- Shopping Paralela

Tio Paulinho apresenta em dois horários durante a programação do ‘Paralela Folia’. O evento irá contar com a presença do artista puxando um mini trio em condomínios nas proximidades do shopping: Condomínio Brisas e Manhattan. Para finalizar, Tio Paulinho volta para o shopping e se apresenta na praça de alimentação.

Horários:

14h- Condomínio Brisas

15h- Condomínio Manhattan

16h30- Praça de Alimentação do Shopping Paralela

Local: Av. Luís Viana, Patamares

01/03

Bloco ‘A culpa é da mãe’ – Pelourinho

Nascido como uma proposta de levantar discussões sobre o papel da figura materna na sociedade, o bloco ‘A culpa é da mãe’ associa diversão e ativismo dentro do bloco, possibilitando que mães e bebês tenham seu momento na festa, contando com o suporte de banheiros com trocador, cantina materna entre outros.

Horário: 15h

Local: Pelourinho – Centro Histórico

02/03

Bloco Happy, com Tio Paulinho – Circuito Dôdô

Em seu 26°ano, o bloco Happy desfila no Circuito Dodô, de Ondina até a Barra, abrindo o desfile dos blocos infantis do Carnaval 2019. Os abadás estão disponíveis através da Central do Carnaval e custam entre R$ 250 ( 1 abadá para a criança e 1 camisa para acompanhante (maior de 18 anos) e R$ 320 Kit Família (1 abadá para a criança e 2 camisas para acompanhante (maiores de 18 anos)).

Horário: 10h

Local: Circuito Dôdô

03/03

Bloco ‘Fugi do berço, mamãe!’ – Praça Ana Lúcia Magalhães

O bloco Fugi do berço, mamãe! realiza uma fanfarra gratuita para criançada com muita diversão e música na praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro do Itaigara. Durante o evento, será aceito um kit de higiene contendo sabonete infantil, pomada antiassadura e lenço umedecido que serão doados para o projeto ‘Abraço à microcefalia’.

Horário: 15h

Local: Praça Ana Lúcia Magalhães- Rua Padre Manoel Barbosa, 444, Itaigara

04/04

Sarau Kids- Salvador Shopping

No penúltimo dia de carnaval, o Salvador Shopping realiza a segunda edição do ‘Sarau Kids’, apresentado por Carlinhos Brown e convidados. O evento acontece no Estacionamento do Piso L1. Os ingressos custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) e estão à venda na Loja do Pida (Piso L1 (próximo à loja Leader)).

Horário: 17h

Local: Salvador Shopping - Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores

