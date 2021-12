Programações especiais fazem parte do Novembro Negro de Salvador

Em celebração ao Novembro Negro, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia realiza atividades culturais especiais em homenagem a Consciência Negra. Os eventos incluem apresentações de dança, música, arte, exposições, lançamento de livros, entre outras atividades.

O Museu expõe até o dia 30, 23 obras de Mestre Didi. A exposição fica disponível de terça a sábado, das 13h às 18h, com entrada gratuita. As obras de Mestre Didi apresentam a cultura brasileira nas suas matrizes e a realidade transfigurada dos objetos ritualísticos de seu culto para uma linguagem contemporânea e universal.

No dia 23, o Centro Cultural Solar Ferrão reabre três salas que abrigam a Coleção de Arte Africana Claudio Masella. A expografia reúne 161 peças do artista, divididas em três núcleos expositivos que exploram o colecionador (e sua coleção), a questão das identidades africanas e a ancestralidade africana e afro-brasileira.

Literatura

A Biblioteca do Rio Vermelho realiza na sexta-feira, 23 , ás 14h, o lançamento do livro “Percursos para o Reconhecimento, Igualdade e Respeito”, do autor Jacques d’Adesky. O evento terá a participação da Camerata da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), Quadro solar, que apresentam ao público um repertório que mescla canções clássicas e populares.

Já a Biblioteca Central do Estado da Bahia (BCEB/Barris) exibe documentários que fortalecem a memória sobre a importância da história da população negra. Entre as exibições está o documentário O Jardim das Folhas Sagradas, do baiano Póla Ribeiro.

No Pelourinho, a Biblioteca Anísio Teixeira (BAT/Pelourinho) oferece aos visitantes o filme Malcon X, que aborda a vida do ativista de direitos humanos dos Estados Unidos da América. A unidade também oferece a possibilidade de que o usuário decida em qual dia e horário quer ver um filme através do projeto Escolha seu filme - agende sua hora. Juntamente com a BAT, a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato (BIML/Nazaré), preparou para o público infantil a exibição do filme Kiriku e a Feiticeira, de Michel Ocelot.

Novembro Negro

Ao longo do mês, o governo estadual através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) e demais órgãos estatuais, realiza e apoia diversas atividades, como caminhadas, seminários, rodas de diálogo, campanhas, homenagens a heróis e heroínas da luta do povo negro, a exemplo do líder quilombola Zumbi dos Palmares, além de projetos apoiados pelo edital da Década Internacional Afrodescendente, lançado pela Sepromi.

